Bungalovlarda yılbaşı yoğunluğu: Fiyatların üç kat artabilir

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:26

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:26

Yılbaşı tatili için konaklama planları yapanlar, alternatif bir tatil seçeneği olarak bungalov evlere yöneliyor.

Yılbaşında bungalov fiyatlarında üç kat artış beklediklerini söyleyen Tatilox Kurucu Ortağı Fırat Çavğa, "Sapanca civarında 9 bin 500 ile 15 bin TL, Karadeniz Bölgesi’nde 3 bin ile 8 bin TL, Ege Bölgesi’nde 3 bin ile 5 bin 300 TL, Antalya civarında 3 bin 500 ile 6 bin 500 TL, Mersin civarında 3 bin ile 8 bin TL, Kapadokya’da 4 bin 500 ile 15 bin TL, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 bin 500 ile 5 bin TL, İç Anadolu Bölgesi’nde ise 3 bin 500 ile 6 bin 500 TL aralığında fiyatlarla karşılaşmak mümkün" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelindeki bungalov evleri bir araya getiren turizm acentesi, yılbaşında bungalov fiyatlarını derledi.

FİYATLAR NEYE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR?

Kurucu ortak Çavğa, yılbaşında bungalov fiyatlarında üç kat artış beklediğini belirtti.

Çavğa, en yüksek talebin olduğu bölgeleri Sapanca, Karadeniz, Kapadokya, Mersin, Kahramanmaraş, Ege ve Güneydoğu olarak sıralayarak şöyle devam etti:

"Bungalov otel fiyatları; kiralama dönemi, evin konumu ve yapısı gibi faktörlere göre değişebiliyor.

Tatilox'un verilerine göre, 2023 Sapanca bungalov otel fiyatları günlük iki kişi için 1.750 TL ile 5 bin TL aralığında yer aldı. Diğer bölgeleri ise şöyle sıralayabiliriz; Karadeniz bölgesi (1.500-3 bin 500 TL), Ege bölgesi (1.400-3 bin TL), Antalya bölgesi (1.500-3 bin 500 TL), Mersin bölgesi (1.500-4 bin TL), Kapadokya bölgesi (1.500-5 bin TL), Güneydoğu bölgesi (1.800-3 bin TL), İç Anadolu bölgesi (2 bin-5 bin 500 TL)."

“YILBAŞINDA BUNGALOV FİYATLARI EN AZ ÜÇ KAT ARTIŞ BEKLİYORUZ”

Tatilox Kurucu Ortağı Fırat Çavğa, yılbaşında bungalov fiyatları hakkında da bilgi verdi. Yeni yılı doğa ile iç içe, lüks ve konforlu bir evde karşılamak isteyenlerin bungalovlara büyük rağbet gösterdiğini ifade eden Çavğa, “2024 yılbaşı bungalov kiralama talepleri artmaya başladı. Bu yıl, geçen yıl olduğu için Sakarya Sapanca bölgesi yine öne çıkıyor. Bu bölgede havuzlu, lüks, deluxe bungalov seçenekleri ile çok fazla. Acentemiz yılbaşında bungalov kiralama için yoğun bir trafik alıyor” ifadelerini kullandı.