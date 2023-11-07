'Bungalov' dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:40

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:43

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sosyal medya üzerinde canlı yayında çekiliş yapanları takip altına aldı.

Polisin 3 aylık takibi sonucunda bungalov ev ve son model cep telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi 830 bin lira dolandıran 7 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmasını tamamlayan polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ismi açıklanmayan 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin son 1 yıl içerisindeki 4 bin 58 banka hesap hareketinde ise yaklaşık 80 milyon lira para trafiği olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.