6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

Kırklareli’nde 6 kişiye mezar olan bungalov evlerin selden önceki hali ortaya çıktı. Ruhsatsız olan işletmenin tatilcileri çekmek için özellikle doğa ve hayvanlarla iç içe bir alan oluşturduğu gözlendi.

İHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:32
6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
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Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketi longoz ormanlarını vurmuş ve ormanın ortasında bulunan ‘Sisli Vadi’ adlı tatil işletmesindeki bungalov evler dev tomrukların sürüklemesi sonucu yıkılıp sel sularına kapılırken, bazı bungalovlar da ağaçlarda asılı kalmıştı.

Selde bungalov evlerde kalan 6 yurttaş sele kapılıp kaybolurken, yoğun süren arama çalışmalarında 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

6 KİŞİYE MEZAR OLAN ‘SİSLİ VADİ’NİN ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

6 kişiye mezar olan işletmenin selden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde bölgenin yaz aylarında yoğun bir şekilde karavan alanı olarak da kullanıldığı görüldü.

Ruhsatsız olan işletmenin tatilcileri çekmek için özellikle doğa ve hayvanlarla iç içe bir alan oluşturduğu gözlendi.

Bungalov evlerin hemen yanı başında kurulduğu görülen yapay havuz ve yeşillik alana çeşitli hayvanlar bırakıldığı da görüldü.


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