Zonguldak'ta fırınlardan zam protestosu: Ekmek dağıtımı durduruldu

Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:40

Güncelleme: 19.07.2023 - 17:46

5 TL’den satılan ekmeğin 7,5 TL olması için Zonguldak Esnaf Odaları Birliği'ne başvuran fırıncılar, ekmek zammını onaylamayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın aldığı kararı protesto etmek amacıyla ekmek dağıtımını durdurdu.

Zonguldak’ta faaliyet gösteren fırın sahibi Senol Sanal, suyun 5 TL, tuvaletin 7,50 TL olduğu bir şehirde ekmeğin halen 5 TL’den satılmasının açıklanabilir bir durum olmadığını belirtti.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Sanal, “Zonguldak Valiliği ve Esnaf Odaları Birliği, ekmek zammını onaylamadı. Biz de bu karara tepki amacıyla zincir marketler, mahalle bakkalları ve ekmek bayilerine dağıtımı durdurduk. Direnebildiğimiz kadar protestoyu sürdüreceğiz” dedi. Öte yandan protesto nedeniyle bazı ekmek bayileri dünden kalan bayat ekmekleri satışa sundu.

BUGÜN EKMEK ZAMMI İLE İLGİLİ TOPLANTIMIZ VAR

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ise fırıncıların ekmek dağıtımı protestosu ile ilgili yaptığı açıklamada, yasal sürecin devam ettiğini belirterek, “Türkiye genelinde halen ekmeğin kilosunu 20 TL’den satan iller var. Onlar fırıncı değil mi? Ben arkadaşların yaptığı bu protestoyu anlamakta güçlük çekiyorum. Bugün ekmek zammı ile ilgili bir toplantımız var. O toplantıdan çıkacak karara göre süreç işleyecek” ifadelerini kullandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Zincir market ve bayilerine ekmek dağıtımı durdurulduğu haberine Zonguldak Valiliği tarafından yalanlandı.

Valilik tarafından yapılan yalanma şu şekilde: “Bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, “5 TL'den satılan ekmeğin 7.5 TL olması için Zonguldak Esnaf Odaları Birliğine başvuran fırıncılar ekmek zammını onaylamayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın aldığı kararı protesto etmek amacıyla kentte ekmek dağıtımını durdurdu" denilmektedir.

Paylaşımda belirtilen konu asılsız olup an itibariyle Valilik Makamına intikal ettirilmiş bir "Ekmek Tarifesi Komisyon Kararı" bulunmamaktadır.