Aldığı ekmekten fare pisliği çıktı, fırın hakkında jet işlem yapıldı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:44

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:55

Siverek’te unlu mamullerin satıldığı fırından somun ekmek alan bir yurttaş, ekmeği bölünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Ekmeğin içindeki fare pisliğini gören yurttaş, fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, durumu zabıta ve 174 Gıda Hattı’na bildirdi.

CEZAI IŞLEM UYGULANDI

Fare pisliğinin bulunduğu fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine, Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler, fırında incelemeler yaptı.

İncelemeler sonrasında Siverek İlçe Kaymakamlığı tarafından da bir açıklamada bulunarak, “Kaymakamlığımızca iddialara konu ekmek fırına ilişkin gerekli inceleme başlatılmış olup, inceleme sonucunda gerekli bütün idari yaptırımların uygulanacağı hususu kamuoyunun bilgisine arz olunur” denildi.