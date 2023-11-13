Burgan Bank Türkiye'de pay satışı: Yüzde 52'si satılıyor

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:34

Güncelleme: 13.11.2023 - 09:34

Burgan Bank, Burgan Bank Turkey’de yüzde 52 hissesini Kuwait Projects’e ait Al Rawabi United Holding’e satmayı kabul etti.

Bloomberg'in haberine göre, Burgan Bank birimin operasyonel kontrolünü sürdürmeye ve bankayı finansal tablolarında konsolide etmeye devam edecek.

İşlemin önümüzdeki birkaç hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Bloomberg'in haberine göre, satışın Burgan Bank sermaye oranları üzerinde olumlu bir etki yaratması ve Türk Lirası dalgalanmasının bilançosu üzerindeki etkisini azaltması bekleniyor. Açıklamada işlemin mali ayrıntıları belirtilmedi.