Burgan Bank Türkiye'de pay satışı: Yüzde 52'si satılıyor

Burgan Bank Türkiye birimindeki yüzde 52’lik payını satma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:34
Burgan Bank Türkiye'de pay satışı: Yüzde 52'si satılıyor
Abone Ol google-news

Burgan Bank, Burgan Bank Turkey’de yüzde 52 hissesini Kuwait Projects’e ait Al Rawabi United Holding’e satmayı kabul etti.

Bloomberg'in haberine göre, Burgan Bank birimin operasyonel kontrolünü sürdürmeye ve bankayı finansal tablolarında konsolide etmeye devam edecek.

İşlemin önümüzdeki birkaç hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Bloomberg'in haberine göre, satışın Burgan Bank sermaye oranları üzerinde olumlu bir etki yaratması ve Türk Lirası dalgalanmasının bilançosu üzerindeki etkisini azaltması bekleniyor. Açıklamada işlemin mali ayrıntıları belirtilmedi.


Burgan Bank Açığa satış hisse satışları

İlgili Haberler

Citi'den dikkat çeken Türk bankaları kararı: Tavsiyeyi düşürdü

Citi'den dikkat çeken Türk bankaları kararı: Tavsiyeyi düşürdü
İsviçreli bankacılık devi UBS'den çarpıcı rapor: 2024 sonu dolar kaç TL olur? 2024'de Merkez Bankası faiz artırımına devam eder mi?

İsviçreli bankacılık devi UBS'den çarpıcı rapor: 2024 sonu dolar kaç TL olur? 2024'de Merkez Bankası faiz artırımına devam eder mi?
Dünya Bankası'dan Türk şirketlere 155 milyon dolar kredi

Dünya Bankası'dan Türk şirketlere 155 milyon dolar kredi

En Çok Okunan Haberler