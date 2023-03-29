Burger King artık kripto ile ödeme alacak

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan Burger King yeni bir karar aldı. Aldığı yeni karar ile birlikte kripto para ile ödeme alan şarj istasyonlarını restoranlarına yerleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:56
Burger King artık kripto ile ödeme alacak
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Birçok büyük şirket kripto para ile ödeme almaya başladı. Bu şirketlerin arasına, ABD merkezli fast food zinciri Burger King’de katıldı.

DonanımHaber'in aktardığına göre, şirket Paris’teki restoranlarına kripto para ile ödeme alan şarj istasyonlarını kurdu.

Kurulan bu istasyonlar Alchemy Pay ve Binance Pay ile ödeme alıyor.

Instpower isimli şarj istasyonu akıllı telefon, laptop ve tablet gibi taşınabilir cihazları şarj etmek için kullanılıyor. Burger King’in fast food ürünlerinde kripto para ile ödeme alıp almayacağı ise henüz belli değil.


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