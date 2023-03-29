Burger King artık kripto ile ödeme alacak

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:56

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 10:56

Birçok büyük şirket kripto para ile ödeme almaya başladı. Bu şirketlerin arasına, ABD merkezli fast food zinciri Burger King’de katıldı.

DonanımHaber'in aktardığına göre, şirket Paris’teki restoranlarına kripto para ile ödeme alan şarj istasyonlarını kurdu.

Kurulan bu istasyonlar Alchemy Pay ve Binance Pay ile ödeme alıyor.

Instpower isimli şarj istasyonu akıllı telefon, laptop ve tablet gibi taşınabilir cihazları şarj etmek için kullanılıyor. Burger King’in fast food ürünlerinde kripto para ile ödeme alıp almayacağı ise henüz belli değil.