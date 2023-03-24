Kripto paralardaki çalkantı sonrası Tether'den 'rezerv' açıklaması

Kripto şirketi Tether, sabitkoini desteklemek için yaklaşık 1.6 milyar dolarlık rezerv fazlasına sahip olduğunu söyledi. Öte yandan Tether, yıllardır yaptığı gibi rezervleri korumaya odaklanmaya devam edeceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:59
Kripto paralardaki çalkantı sonrası Tether'den 'rezerv' açıklaması
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Tether’in teknoloji sorumlusu CNBC’ye verdiği röportajında, kripto para şirketinin, mart ayı ile biten çeyrekte 700 milyon dolar kâr elde edeceğini ve toplam rezerv fazlasının 1 milyar doların üzerine çıkaracağını öngördüklerini ifade etti.

USDT, itibari para birimleri ve ABD tahvilleri gibi gerçek dünya varlıklarıyla desteklendiği için her zaman ABD dolarına bire bir çevrilebiliyor.

Sabitkoinler traderlar tarafından parayı itibari para birimlerine geri dönüştürmeye gerek kalmadan, farklı kripto para birimlerini alıp satmak amacıyla kullanılıyor.

YILLARDIR ELEŞTİRİLİYORDU

Öte yandan sabitkoin ihraç eden şirket, dijital para birimlerini desteklemek için rezervlerinde tuttukları varlık türleri konusunda yeterince şeffaf olmadığı için yıllardır eleştiriliyordu.

Tether son olarak tüm ticari varlıklarını sattı ve daha istikrarlı ve güvenilir bir varlık olarak kabul edilen ABD tahvillerine taşındı.

Tether'in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, şirketin fazla rezervlerin henüz bitmemiş olan mevcut çeyrekte 700 milyon dolar artacağını tahmin ettiğini söyledi. Bu, Tether'in rezerv fazlasının 1,66 milyar dolara çıkacağı anlamına geliyor. Bu rakam ilk kez 1 milyar dolar sınırının geçilecek olması açısından önem taşıyor.

Ardoino, "Dolayısıyla bu para, sabitkoine daha fazla sermaye sağlamak için ana şirkette Tether'de kalıyor" dedi.


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