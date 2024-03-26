Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi: ‘Bu IMF’siz IMF programıdır’

İktıdar, ekonomideki yanlış kararlarının faturasını yurttaşa kesiyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi: ‘Bu IMF’siz IMF programıdır’
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Kamuya yapılacak atamalar sınırlanıyor, nakdi giyim yardımı kesiliyor, nakit avans, kredili mevduat hesaplarında faiz artırılıyor. Emekliler açlık sınırının altındaki aylıklarla yaşamaya mahkûm ediliyor. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Bu IMF’siz IMF programıdır” dedi. 

Hükümetin giderek sıkılaştırdığı ekonomi politikalarını değerlendiren Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Türkiye’nin 2005 yılına kadar Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapmış olduğu stand-by anlaşmalarında bile memurun giyim yardımına dokunulmadığını söyledi. İktidarın seçim nedeniyle milyarlarca lira harcarken memurun sembolik giyim yardımına göz diktiğini dile getiren Hamzaçebi, “Adı konulmamış bir IMF programı uygulanıyor.

2024 yılı için bir takım elbise yardım bedeli 447.99 TL olarak belirlenmiş” diye konuştu. Bu ayın vergi ayı olduğunu, vergi dairelerinde ise personel eksikliğinin had safhada bulunduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, “Keza adliye, nüfus, SGK gibi yoğun kamusal hizmet birimlerinde de memur açığı çok fazla. Tasarruf yapacaksa, 3-5 yerden yüz binlerce lira maaş alan yandaşlardan, geçiş garantili köprü, otoyol, tünellerden yapsın. Kamu kaynakları ile şatafata son verilsin” dedi.

 


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