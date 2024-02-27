Büro Memur-Sen'den gıda ürünlerine tavan fiyat çağrısı!

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Hükümetimizin fahiş kira artışlarına getirdiği sınırın benzerini gıda ve tüketim malzemelerine de getirmesini istiyoruz” dedi.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:24
Büro Memur-Sen'den gıda ürünlerine tavan fiyat çağrısı!
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, gıdada Ramazan ayı öncesinde fiyat artışlarının hızlandığını ifade ederek, gerekli önlemlerin alınması ve tavan fiyat uygulamasının getirilmesi gerektiğini söyledi. 

Yazgan, “Hükümetimizin fahiş kira artışlarına getirdiği sınırın benzerini gıda ve tüketim malzemelerine de getirmesini istiyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere, milletimiz fırsatçıların inisiyatifine bırakılmamalı” diye konuştu. 

"TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GEÇİLMELİ"

Gıda denetiminde tavan fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini ve bu yönde denetimlerin tavizsiz gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan Yazgan, “Her fırsatta kamu görevlilerini ve milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğini söyleyen cumhurbaşkanımızın bu sözünün tam anlamıyla karşılık bulması için ilgili bakanlık ve belediyelerin üzerlerine düşeni yapması ve denetimleri sıklaştırması gerekmektedir. Bu mücadelede cumhurbaşkanımız yalnız bırakılmamalı, sorumluluk sahibi her bakanlık ve kurum üzerine düşeni yapmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Özellikle tarım ürünlerinin yerinde çok ucuz fiyatlarla satıldığını, aracılar sebebiyle fiyatların yükseldiğini kaydeden Yusuf Yazgan, zam yapmak için fırsat kollayanların hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini dile getirdi. Yazgan; enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve alım gücünün korunması için tavan fiyat uygulamasının şart olduğunu ifade etti. 


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