Büro Memur-Sen’den kıyafet yönetmeliğine karşı dava
Ticaret Bakanlığı, 27 Nisan’da taşra teşkilatında görev yapan personelin kılık ve kıyafetine yönelik yönetmelik yayınlandı.
Hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.
Yönetmeliğe göre resmi kıyafetle birlikte olabilecek teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet vb. takılamayacak. Büro Memur-Sen, “kolye ve küpe” ifadelerinin yönetmelikten çıkarılmasını istedi. Yönetmelikte, “Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez” hükmü de yer alıyordu.
Büro Memur-Sen,
resmi kıyafetlerin üzerine “sivil
palto, pardösü vb. giyilemez”
ifadesinin iptalini talep
etti. Sendika, “Saçlar, kep
giyildiğinde dışarı taşmayacak
uzunlukta kesilir. Favoriler
kulak deliği hizasını geçemez.
Ancak görevin özelliğine
göre ve en üst birim amirinin
izni ile bu hususlar serbest
bırakılabilir. Her gün sakal tıraşı
olunur ve sakal bırakılmaz.
Bıyık uzunluğu üst dudak
boyunu geçemez” hükmün
iptalini istedi.
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