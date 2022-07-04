Bursa'da ulaşıma zam
Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği, ulaşım ücretlerine zam kararı aldı. 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifelerine göre metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya yükseltildi. İndirimli bilet 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci tarifesi ise 2,25 liradan 3 liraya yükseltildi.
Bursa’da bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeler açıklandı. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ) duyurduğu yeni tarifeyle metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci ise 2,25 liradan 3 liraya yükseldi.
Otobüs kısa hat 5,50 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 6 liraya, öğrenci 3 liraya yükseldi.
Uzun hat tarifeleri ise, tam 6,25 liradan 7,50 liraya, indirimli 7 liraya, öğrenci 3,75 liraya yükseldi.
Aylık 160 binmelik abonman kartı ise 325 liradan 410 liraya yükseldi.
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