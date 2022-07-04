Bursa'da ulaşıma zam

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:04

Bursa’da bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeler açıklandı. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ) duyurduğu yeni tarifeyle metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci ise 2,25 liradan 3 liraya yükseldi.

Otobüs kısa hat 5,50 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 6 liraya, öğrenci 3 liraya yükseldi.

Uzun hat tarifeleri ise, tam 6,25 liradan 7,50 liraya, indirimli 7 liraya, öğrenci 3,75 liraya yükseldi.

Aylık 160 binmelik abonman kartı ise 325 liradan 410 liraya yükseldi.



