Bursa'da ulaşıma zam

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği, ulaşım ücretlerine zam kararı aldı. 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifelerine göre metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya yükseltildi. İndirimli bilet 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci tarifesi ise 2,25 liradan 3 liraya yükseltildi.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:04
Bursa'da ulaşıma zam
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Bursa’da bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeler açıklandı. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ) duyurduğu yeni tarifeyle metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci ise 2,25 liradan 3 liraya yükseldi.

Otobüs kısa hat 5,50 liradan 6,50 liraya yükselirken, indirimli 6 liraya, öğrenci 3 liraya yükseldi.

Uzun hat tarifeleri ise, tam 6,25 liradan 7,50 liraya, indirimli 7 liraya, öğrenci 3,75 liraya yükseldi.

Aylık 160 binmelik abonman kartı ise 325 liradan 410 liraya yükseldi. 


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