İstanbul'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:15

Akaryakıta arka arkaya gelen zamların ardından İstanbul'da taksiciler akaryakıt zamlarını korna çalarak protesto etti.

Haber Global'in haberine göre, İstanbul'da taksiciler korna çalarak akaryakıt zamlarını protesto ederken Halaskargazi Caddesi'nde eylem yapan taksiciler konvoy halinde görüntülendi.

Bir taksici akaryakıt ürünlerine düzenli olarak zam geldiğini belirterek "İnsanların ümüğünü bu şekilde sıkıyorlar" diyerek zamlara tepki gösterdi.