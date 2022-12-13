Zincir market tartışması Meclis'e taşındı: 'Soylu bu kavgayı izliyor'

13 Aralık 2022 Salı, 12:43

Son dönemde yüksek enflasyon nedeniyle yapılan zamların sorumlusu olarak gösterilen zincir marketlere yönelik saldırılar artarken, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, zincir marketlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Hakverdi, “Protestolar tehdide, tehditler filli saldırıya dönüşmüş durumda. İleriki günlerde istenmeyen görüntüleri ve hatta oluşabilecek can kayıplarını önlemek adına İçişleri Bakanlığı harekete geçmelidir. Bu kavgada tarafımız hukuk devletidir. Bizim bu kavgada tarafımız, on binlerce market emekçisidir” dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANI BU KAVGAYI İZLİYOR!"

MHP lideri Devlet Bahçeli, enflasyon nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi, marketlerde de görülen yüksek fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutarak, marketlerin FETÖ'yle bağlarının araştırılmasını önermişti. Bahçeli’nin açıklamaların ardından, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM CEO'su Galip Aykaç, "Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar, sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler!" ifadelerini kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı görevinden istifa etmişti. Sonrasında Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, Aykaç’ı tehdit etmiş, Antalya’da kimliği belirsiz kişiler, bazı BİM şubelerine saldırmış; bazı ilçe belediyelerince BİM şubelerinin önü kazılmış ve tehditler devam etmişti.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Hakverdi yazılı bir açıklama yaptı.

"ON BİNLERCE ÇALIŞAN TEDİRGİN!"

Hakverdi’nin açıklaması şöyle;



Protestolar tehdide, tehditler filli saldırıya dönüşmüş durumda. İleriki günlerde, istenmeyen görüntüleri ve hatta oluşabilecek can kayıplarını önlemek adına İçişleri Bakanlığı harekete geçmelidir.

"VARSA DELİLLER ORTAYA KOYULMALIDIR!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, zincir marketlerin FETÖ ile bağlantısının olduğunu ve bu bağlantının araştırılması gerektiğini dile getirdi. Bu ciddi bir iddia, varsa bu bağlantılar, bir an önce delilleri ile birlikte ortaya koyulmalıdır. Aksi halde, delilsizce ortaya atılan bu iddialar, ekonomik krizin sorumluluğunu market zincirlerine yıkmaktan öteye geçmeyecektir.

BİR AN ÖNCE YARGIYA HESAP VERMELİLER

Yapılan fiili saldırılar ve tehditler, başta mağaza çalışanları olmak üzere; Hukuk devletine ve adalete olan güveni sarsmaktadır. Hukuk çizgisinin dışına çıkanlar, yargı önünde hesap vermelidir. Bu kavgada tarafımız hukuk devletidir. Bizim bu kavgada tarafımız, on binlerce market emekçisidir.

SABAH GRUBUNUN BU TARTIŞMALARLA İLGİSİ VAR MIDIR?

Bu tartışmaların, BİM Marketler Zincirinin, A Haber / Sabah grubuna yeterince reklam vermediği için çıktığı iddiaları da gündeme gelmiştir. Bu iddianın da araştırılması gerekmektedir.

İşte Hakverdi’nin konuya ilişkin Soylu’ ya yönelttiği sorular...

* Galip Aykaç’ı tehdit edenler ve şubelere saldıranlara dair bir soruşturma başlatılmış mıdır?

* Bu tartışmaların, BİM Marketler Zincirinin, A Haber / Sabah grubuna yeterince reklam vermediği için çıktığı iddialarına dair başlatılmış bir soruşturma var mıdır?

* Amacını aşan protestolar saldırı boyutuna geçmiştir. Bunun sonucunda oluşabilecek can ve mal kayıplarını önlemek adına yaptığınız bir çalışma var mıdır?

* İnsanların kendilerine yapılan eleştirilere cevap verme hakkı ne zamandan beri elinden alınmış ve ne zamandan beri hesap hukuk önünde değil de; taşla, sopayla ve ekranlardan tehditle yapılmaya başlanmıştır? Bu tehdit, saldırı ve kışkırtmalara dair gözaltına alınan kaç kişi vardır?

* Bakanlığınıza bağlı kurumlarca, BİM çalışanlarının ve yöneticilerinin güvenliği adına yaşanan gelişmelerden sonra ne gibi önlemler alınmıştır?