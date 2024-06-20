Bütçe 6 ay sonra fazla verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 7 milyar 136 milyon lira, giderleri 787 milyar 728 milyon lira oldu. Bütçe mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla verdi. Böylelikle kasımdan bu yana ilk kez bütçe fazla vermiş oldu. Ocak-mayıs döneminde 471 milyar 903 milyon lira açık kayıtlara geçti.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:24
Bütçe 6 ay sonra fazla verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı. 

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 97,9 artarak 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık verdi.


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