Bütçe açığı tam gaz! 1.3 trilyonluk vergi ödedik

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, yerel seçim ayı olan Mart 2024 ile ilgili dün açıkladığı merkezi yönetim bütçe sonuçları, gelir gider dengesindeki bozulmanın devam ettiğini ortaya koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00
Bütçe açığı tam gaz! 1.3 trilyonluk vergi ödedik
Abone Ol google-news

Mart 2024’te, Mart 2023’e kıyasla giderler yüzde 107.4 artışla 692.8 milyar lira, gelirler yüzde 68.7 artışla 483.8 milyar lira ve bütçe açığı yüzde 342.5 artışla 209 milyar lira oldu. Yine martta faiz dışı açık da 134.4 milyar liraya ulaştı. Ayrıca mart ayı kapsamında vergi geliri yüzde 111.7 artışla 420.5 milyar lira, faiz gideri yüzde 114 artışla 74.6 milyar liraya çıktı. Yılın ilk 3 ayında ise gider yüzde 105.9 artışla 2 trilyon 151 milyar lira, gelir yüzde 106 artışla 1 trilyon 637 milyar lira ve açık yüzde 105.4 artışla 513.5 milyar liraya çıktı. Bütçedeki faizi dışı açık ise 263 milyar liraya ulaştı. Yine ilk 3 ayda vergi geliri yüzde 113 artışla 1.3 trilyon lirayı aşarken faiz gideri yüzde 148.8 artışla 250.5 milyar liraya yükseldi.

ÖRTÜLÜ 2.5 MİLYAR TL

Bütçenin diğer detaylarına bakıldığında ise son yıllarda önemli bir gelir kalemi haline dönüşün para cezalarının, martta yüzde 260 artışla 8 milyar lira, ilk 3 ayda da yüzde 251 artışla 26.6 milyar liraya çıktığı görüldü. Gider kalemleri arasında her zaman yakından izlenen gizli hizmet (örtülü ödenek) giderleri ise mart ayında hız kesti. Cumhurbaşkanlığının kullanımda olan bu hesaptan martta yüzde 5.7 düşüşle 322.3 milyon lira, ilk 3 ayda ise yüzde 177.1 artışla 2.5 milyar lira harcama yapıldı. 


vergi haberleri

İlgili Haberler

Sadece vergi verirken eşitiz!

Sadece vergi verirken eşitiz!
Arefe günü vergi daireleri açık mı? Arefe günü vergi daireleri kaça kadar açık?

Arefe günü vergi daireleri açık mı? Arefe günü vergi daireleri kaça kadar açık?
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 'vergi' uyarısı

Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine 'vergi' uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak

SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak
Süt fiyatlarına zam geldi! İşte güncel fiyat…

Süt fiyatlarına zam geldi! İşte güncel fiyat…
Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı

Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı
Çankırı’daki Yapraklı Yaylası doğaseverleri bahar coşkusuyla ağırlıyor

Çankırı’daki Yapraklı Yaylası doğaseverleri bahar coşkusuyla ağırlıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 8 gününün acı tablosu açıklandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 8 gününün acı tablosu açıklandı
93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı
İran'dan İsrail'e hava saldırıları! THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri

İran'dan İsrail'e hava saldırıları! THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri
Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu

Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu