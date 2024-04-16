Bütçe açığı tam gaz! 1.3 trilyonluk vergi ödedik

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

Mart 2024’te, Mart 2023’e kıyasla giderler yüzde 107.4 artışla 692.8 milyar lira, gelirler yüzde 68.7 artışla 483.8 milyar lira ve bütçe açığı yüzde 342.5 artışla 209 milyar lira oldu. Yine martta faiz dışı açık da 134.4 milyar liraya ulaştı. Ayrıca mart ayı kapsamında vergi geliri yüzde 111.7 artışla 420.5 milyar lira, faiz gideri yüzde 114 artışla 74.6 milyar liraya çıktı. Yılın ilk 3 ayında ise gider yüzde 105.9 artışla 2 trilyon 151 milyar lira, gelir yüzde 106 artışla 1 trilyon 637 milyar lira ve açık yüzde 105.4 artışla 513.5 milyar liraya çıktı. Bütçedeki faizi dışı açık ise 263 milyar liraya ulaştı. Yine ilk 3 ayda vergi geliri yüzde 113 artışla 1.3 trilyon lirayı aşarken faiz gideri yüzde 148.8 artışla 250.5 milyar liraya yükseldi.



ÖRTÜLÜ 2.5 MİLYAR TL

Bütçenin diğer detaylarına bakıldığında ise son yıllarda önemli bir gelir kalemi haline dönüşün para cezalarının, martta yüzde 260 artışla 8 milyar lira, ilk 3 ayda da yüzde 251 artışla 26.6 milyar liraya çıktığı görüldü. Gider kalemleri arasında her zaman yakından izlenen gizli hizmet (örtülü ödenek) giderleri ise mart ayında hız kesti. Cumhurbaşkanlığının kullanımda olan bu hesaptan martta yüzde 5.7 düşüşle 322.3 milyon lira, ilk 3 ayda ise yüzde 177.1 artışla 2.5 milyar lira harcama yapıldı.

