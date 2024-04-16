Bütçe açığı tam gaz! 1.3 trilyonluk vergi ödedik
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, yerel seçim ayı olan Mart 2024 ile ilgili dün açıkladığı merkezi yönetim bütçe sonuçları, gelir gider dengesindeki bozulmanın devam ettiğini ortaya koydu.
Mart 2024’te, Mart
2023’e kıyasla giderler yüzde 107.4
artışla 692.8 milyar lira, gelirler yüzde
68.7 artışla 483.8 milyar lira ve bütçe
açığı yüzde 342.5 artışla 209 milyar
lira oldu. Yine martta faiz dışı açık da
134.4 milyar liraya ulaştı. Ayrıca mart
ayı kapsamında vergi geliri yüzde 111.7
artışla 420.5 milyar lira, faiz gideri
yüzde 114 artışla 74.6 milyar liraya çıktı.
Yılın ilk 3 ayında ise gider yüzde
105.9 artışla 2 trilyon 151 milyar lira,
gelir yüzde 106 artışla 1 trilyon 637
milyar lira ve açık yüzde 105.4 artışla
513.5 milyar liraya çıktı. Bütçedeki faizi
dışı açık ise 263 milyar liraya ulaştı.
Yine ilk 3 ayda vergi geliri yüzde 113
artışla 1.3 trilyon lirayı aşarken faiz
gideri yüzde 148.8 artışla 250.5 milyar
liraya yükseldi.
ÖRTÜLÜ 2.5 MİLYAR TL
Bütçenin diğer detaylarına
bakıldığında ise son yıllarda önemli
bir gelir kalemi haline dönüşün para
cezalarının, martta yüzde 260 artışla
8 milyar lira, ilk 3 ayda da yüzde
251 artışla 26.6 milyar liraya çıktığı
görüldü. Gider kalemleri arasında her
zaman yakından izlenen gizli hizmet
(örtülü ödenek) giderleri ise mart
ayında hız kesti. Cumhurbaşkanlığının
kullanımda olan bu hesaptan martta
yüzde 5.7 düşüşle 322.3 milyon lira,
ilk 3 ayda ise yüzde 177.1 artışla 2.5
milyar lira harcama yapıldı.
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