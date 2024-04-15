Sadece vergi verirken eşitiz!

15 Nisan 2024 Pazartesi

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da acı haberler geldi. Pek çok yurttaş karayolu üzerinde meydana gelen kazalarda yaşamını yitirdi. Bayramın bitişinde son gün geri dönüş seferberliği başlamadan önce sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında şu satırlara yer verdi:

"Bayram tatilinin ilk 8 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) toplam; 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı."

Trafik kazaları öncelikle sürücüden kaynaklanmak üzere, yol, yaya ve otomobil kusurlarına bağlı olarak meydana geliyor.

Direksiyon başındaki bir anlık hata insanları hayattan koparabiliyor.

İki otomobilin karıştığı kaza fotoğrafı

Bu kazalardan biri de maalesef Malatya'da yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin isimleri Hacer Bozkurt, Meryem Tuana Bozkurt ve Batuhan Yılkınç olarak açıklandı. Batuhan 25, Meryem ise daha 20 yaşındaydı.

Medyaya yansıyan bu olayı servis eden iki haber ajansı da hayatını kaybedenler aynı otomobilde mi yoksa iki otomobilde de hayatını kaybeden var mı diye ayrıntı paylaşmadı. Ya bu ayrıntıya erişilemedi ya da gerek görülmedi. Çünkü otomobillerden biri Tofaş Doğan'ken bir diğeri ise BMW'nin G30 kasa koduna sahip 2016'da üretilmeye başlanan ve 2024 yılına kadar üretilen 5 Serisi modeliydi.

Kaza sonrası otomobilin son hali

Türkiye'de dar gelirli insanlar hayatın hemen her alanında geride kalıyor. İyi eğitim almakta zorlanıyor, liyakata dayalı olmayan düzende torpil bulamadığından iyi bir işe giremiyor. Zar zor bulduğu düşük ücretli bir işle geçinmeye çalışıyor. Hiçbir yerde olmayan eşitlik iş bir otomobil almaya geldiğindeyse ortaya çıkıyor.

Liste fiyatı 4 milyon 936 bin 500 TL olan Mercedes E Serisi'ne de 835 bin liralık fiyatı ile Türkiye'deki en uygun model olan Hyundai i10'a da aynı oranlarda KDV ve ÖTV uygulanıyor.

Hatta fiyatı 7 milyonu dahi aşan elektrikli modellere ve içinde pek çok lüks donanımı bulunduran devasa pikaplara ise daha az oranda vergi alınıyor.

***

Dar gelirliye araba almak da o arabadan sağsalim inmek de lüks oluyor.

Trafikte ıstakoz yiyebilenler hayatta kalıyor, balık ekmek yiyenlerse son nefesini veriyor!