Arefe günü vergi daireleri açık mı? Arefe günü vergi daireleri kaça kadar açık?

8-9 Nisan tarihlerinin de bayrama dahil edilmesiyle, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştı. Vergi dairelerinin çalışma saatleri, arefe günü ve bayram tatili nedeniyle yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:00
Arefe günü vergi daireleri açık mı? Arefe günü vergi daireleri kaça kadar açık?
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Vergi dairelerinin çalışma saatleri, arefe günü ve bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yurttaşların merak ettiği konulardan bir tanesi. Peki, Arefe günü vergi daireleri açık mı? Arefe günü vergi daireleri kaça kadar açık?

VERGİ DAİRELERİ AREFE GÜNÜ  AÇIK MI?

Vergi daireleri, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için 10-12 Nisan tarihlerinde çalışmayacak.

Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayacak. Vergi daireleri, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.

Buna göre; Vergi daireleri, 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olacak ve saat 13.00'ten sonra tatile girecek.


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