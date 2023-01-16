Bütçe, Aralık ayında 118.6 milyar lira açık verdi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:40

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:40

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı aralık ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri verilerini açıkladı. Aralıkta merkezi yönetim bütçe açığı 118,6 milyar TL oldu

2022 yılı aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 373,8 milyar TL, bütçe gelirleri 255,2 milyar TL ve bütçe açığı 118,6 milyar TL oldu. Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 355,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı aralık ayında 155 milyar 7 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı aralık ayında 118 milyar 617 milyon TL açık vermiştir.

2021 yılı aralık ayında 146 milyar 47 milyon TL Faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı aralık ayında 100 milyar 371 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri aralık ayı itibarıyla 373 milyar 816 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 18 milyar 246 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 355 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten aralık ayında 373 milyar 816 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 284 milyar 717 milyon TL harcama yapılmıştır.

Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 21,2 iken 2022 yılında yüzde 13,2 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 oranında artarak 355 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 23,6 iken 2022 yılında yüzde 14,2 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri aralık ayı itibarıyla 255 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 211 milyar 514 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 35 milyar 620 milyon TL olmuştur.

2021 yılı aralık ayında bütçe gelirleri 129 milyar 710 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 96,7 oranında artarak 255 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin aralık ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 11,8 iken 2022 yılında yüzde 10 olmuştur.

2022 yılı aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,6 oranında artarak 211 milyar 514 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 12,1 iken 2022 yılında yüzde 9,7 olmuştur."