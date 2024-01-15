KKM'nin 2023 yılında bütçeye maliyeti ne kadar oldu?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:57

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi yönetim bütçe verilerine göre, geçen yıl dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 59 milyar 870 milyon 556 bin TL aktarım yapıldı. Aktarımın tamamı yılın ilk 7 ayında olurken, son 5 ayda maliyet sıfır olarak açıklandı.

Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 152 milyar 22 milyon 517 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) için yeni hesap açılışlarını sonlandırdı; Ancak dövizden dönüşümlü KKM devam ediyor.

Kararın ardından geçen yılın son haftalında KKM tutarında düşüş başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 5 Ocak 2024 tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 2 trilyon 576 milyar 457 milyon TL oldu.