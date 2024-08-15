Bütçe temmuzda 96,8 milyar TL açık verdi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:17

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı temmuz ayında 48 milyar 574 milyon TL fazla vermiş iken 2024 yılı temmuz ayında 96 milyar 776 milyon TL açık verdi.

2023 yılı temmuz ayında 86 milyar 281 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı temmuz ayında 4 milyar 238 milyon TL faiz dışı açık verildi.

FAİZ HARCAMALARI 92 MİLYAR TL OLDU

Merkezi yönetim bütçe giderleri temmuz ayı itibarıyla 827 milyar 706 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 92 milyar 539 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 735 milyar 167 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılı temmuz ayında bütçe gelirleri 730,9 milyar TL ve bütçe açığı 96,8 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 735,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten temmuz ayında 827 milyar 706 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 455 milyar 840 milyon TL harcama yapılmıştır. Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,6 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 8,2 iken 2024 yılında yüzde 7,5 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 oranında artarak 735 milyar 167 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 8,5 iken 2024 yılında yüzde 7,5 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuz ayı itibarıyla 730 milyar 930 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 611 milyar 741 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 98 milyar 898 milyon TL olmuştur.

2023 yılı temmuz ayında bütçe gelirleri 504 milyar 413 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 44,9 oranında artarak 730 milyar 930 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 10,2 iken 2024 yılında yüzde 8,7 olmuştur. 2024 yılı temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 611 milyar 741 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 10,5 iken 2024 yılında yüzde 8,3 olmuştur."