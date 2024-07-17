Bütçe ödeneğini 6 ayda bitirdiği iddia edilmişti... 'Atanmış' AKP'li eski belediye başkanı hakkında tutuklama kararı
Seçilen adayın KHK'li olduğu gerekçesiyle Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu hakkında rüşvet soruşturması kapsamında tutuklama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan, bir hafta önce kendisi ile birlikte 15 şüphelinin taşınmazlarına ve aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulan AKP'li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili, bugün görülen ikinci duruşmada, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Beyoğlu’nun, 2020 yılı bütçe ödeneğini ilk 6 ayda bitirdiği ve borç yaptığına dair haberleri reddetmesinin ardından, Belediye Meclisi’nden 3 kez toplamda 160 milyon TL borçlanma yetkisi aldığına dair belgeler ortaya çıkmıştı.
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