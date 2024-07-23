Bütçenin brüt borç stoku 7,8 trilyon lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 7 trilyon 884,5 milyar lira olarak belirlendi.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:54
Bütçenin brüt borç stoku 7,8 trilyon lira oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 7 trilyon 884,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 3 trilyon 166,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 718,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.


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