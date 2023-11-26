Bütçede halkın taleplerine ret!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

2024 Bütçesi’nde reddedilen önergeler şöyle:

Şehir hastaneleri ve diğer kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri ve diğer nedenlerle verilen Hazine garantilerinin 5 yıl boyunca getireceği yük tahminini gösterir cetvelin bütçeye eklenmesi.

Atanamayan öğretmenlerin atamasının yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı ödeneğinin artırılması.

Burs ve kredilerin lisans öğrencileri için 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için 9 bin TL’ye çıkarılması.

Çiftçilere verilen mazottan ÖTV alınmasın.

Memurlara ekim ve şubat ayları arasında aylık 5 bin TL yakacak yardımı verilsin.

Doğalgaz hizmeti alamayan köy ve kasabalarda yaşayan yurttaşlara hane başına yıllık 5 bin TL yakacak yardımı verilsin.

4 Emeklilerin 2 bin TL olan bayram ikramiyesi 15 bin TL’ye çıkarılsın.

Ayrıca iktidar, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ödenek üstü harcamalar konusunda önerge ile düzenleme yaptı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bunun anayasaya açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Önerge ile iktidarın 2022’ye ait yaklaşık 4.1 milyar liralık ödenek üstü harcaması konusunda düzenleme yapılmış oldu.