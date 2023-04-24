Bütçenin yükü yurttaşın sırtında

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, bu yılın 3 aylık döneminde ÖTV gelirleri 135.2 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ÖTV’den 65.8 milyar TL gelir elde edilmişti. Geçen yıla göre, ÖTV gelirlerinde iki katın üzerinde artış yaşandı. Bununla birlikte ÖTV yeniden vergiler içerisinde yükselişe geçti. Vergi gelirlerinin dağılımında ÖTV yüzde 21.4 ile ithalde alınan KDV’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Yurttaşın sırtındaki bir diğer dolaylı vergi olan dahilde alınan KDV de geçen yılın 3 aylık dönemine göre 36.8 milyar TL’den 70.3 milyar TL’ye çıktı. Özel İletişim Vergisi’nden 3 ayda 3.1 milyar TL gelir elde edildi. Deprem Vergisi olarak da adlandırılan bu vergi 1999 depremlerinin ardından getirilmişti. Ancak sonra kalıcı hale geldi.

ŞİRKETLERİN PAYI YÜZDE 2.4

Bunların dışında dolaylı vergi olmasa da önemli bir bölümü emekçilerin maaşlarından kesilen gelir vergisi de var. Gelir Vergisi geçen yılın 3 ayına göre 68.7 milyar TL’den 117.1 milyar TL’ye çıktı. Gelir Vergisi’nin genel vergi dağılımı içerisindeki payı yüzde 18.6’ya ulaşıyor. Yurttaş vergisiyle bütçeyi ayakta tutarken, Kurumlar Vergisi ise geçen yıla göre 102.8 milyar TL’den 15.2 milyar TL’ye düştü. Kurumlar Vergisi’nin vergi gelirleri dağılımı içerisindeki payı ise sadece yüzde 2.4.

OTOMOBİL İLK SIRADA

Bu yılın 3 ayında ÖTV içerisinde en fazla gelir, motorlu taşıt araçlarından elde edildi. Bu kalemden 61.8 milyar TL gelir sağlandı. Bunda araç fiyatlarındaki artışın da büyük etkisi oldu. Akaryakıttan 18.5 milyar TL, alkollü içkilerden 11.1 milyar TL, tütün mamullerinden 30.9 milyar TL, kolalı gazozlardan 1.3 milyar TL, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 11.4 milyar TL gelir sağlandı. l ANKARA