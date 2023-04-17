Merkezi yönetim bütçe dengesi martta 47.2 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi martta 47.2 milyar TL açık verdi. Deprem felaketinin yaşandığı şubatta vergi gelirlerindeki düşüşle bütçe açığı 170.6 milyar TL'ye yükselmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:23
Merkezi yönetim bütçe dengesi martta 47.2 milyar TL açık verdi
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Merkezi Yönetim bütçe dengesi martta 47.2 milyar TL açık verdi.

Bütçe giderleri 334 milyar TL, bütçe gelirleri 286,8 milyar TL ve bütçe açığı 47,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 289 milyar TL ve faiz dışı açık ise 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

3 aylık açık 250 milyar TL oldu. Kur korumalı mevduat için mart ayında bütçeden aktarım yapılmadı.


Bütçe Bütçe açığı mart

İlgili Haberler

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treie: 'Krizler yatırım bütçelerini olumsuz etkiledi'

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treie: 'Krizler yatırım bütçelerini olumsuz etkiledi'
‘Başakşehir’in bütçesini üç ayda mı bitirdiniz?’

‘Başakşehir’in bütçesini üç ayda mı bitirdiniz?’
Erdoğan: Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz

Erdoğan: Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler