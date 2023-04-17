Merkezi yönetim bütçe dengesi martta 47.2 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçe dengesi martta 47.2 milyar TL açık verdi. Deprem felaketinin yaşandığı şubatta vergi gelirlerindeki düşüşle bütçe açığı 170.6 milyar TL'ye yükselmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Merkezi Yönetim bütçe dengesi martta 47.2 milyar TL açık verdi.
Bütçe giderleri 334 milyar TL, bütçe gelirleri 286,8 milyar TL ve bütçe açığı 47,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 289 milyar TL ve faiz dışı açık ise 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
3 aylık açık 250 milyar TL oldu. Kur korumalı mevduat için mart ayında bütçeden aktarım yapılmadı.
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