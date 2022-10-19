Büyük eczacı mitinginin yeni tarihi belli oldu

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:41

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve 54 Bölge Eczacı Odası, Amasra Bartın’da yaşanan maden faciası nedeniyle ertelediği Büyük Eczacı Mitingi’nin 27 Kasım’da yapılacağını duyurdu.

TEB tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada “Bilindiği gibi Bartın Amasra’da geçen Cuma günü yaşanan ve ülkemizi yasa boğan maden faciasının haberini alır almaz 16 Ekim’de Ankara Tandoğan’da düzenleyeceğimiz Büyük Eczacı Mitingi’ni ileri bir tarihe ertelemiştik. Çok sayıda maden işçisi kardeşimizi kaybettiğimiz, yüreklere ateş düşen bir ortamda, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odasının ortak kararıyla mitingimizi en uygun zamanda yeniden gerçekleştirme kararlılığında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmıştık. Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi 27 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir" dendi.

TANDOĞAN'DA DUR DE!

"Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir! 27 Kasım’da Ankara Tandoğan’da Dur De!” diyen eczacılar taleplerini şöyle sıraladı:

. İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması,

. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması,

. Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında hakkaniyetli düzenlemeler gerçekleştirilmesi,

. Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması,

. İlaç yokluklarına son verilmesi,

.Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi,

. Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesi şeklindeki haklı taleplerimiz net; mesajımız aynı: Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir! 27 Kasım’da Ankara Tandoğan’da Dur De!”