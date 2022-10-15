"Büyük Eczacı Mitingi", maden ocağındaki patlama nedeniyle ertelendi
Türk Eczacıları Birliği (TEB), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle, yarın Ankara'da düzenlenecek "Büyük Eczacı Mitingi"ni erteleme kararı aldıklarını bildirdi.
Türk Eczacıları Birliği (TEB), 54 Bölge Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, Amasra'da maden ocağındaki patlama sonucunda çok sayıda madencinin göçük altında kalması ve yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Yaşanan bu elim olay nedeniyle Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası yarın Ankara Tandoğan'da düzenlenecek 'Büyük Eczacı Mitingi'ni erteleme kararı almıştır. Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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