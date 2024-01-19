Büyük eşitsizlik var: TÜİK enflasyonu işçiyi isyan ettirdi

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:18

Yaklaşık 700-800 bin kamu işçisinin ücret zamları, işçi konfederasyonları ile hükümet arasında 2 yılda bir imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirleniyor. Bu protokolde 6 aylık yüzdelik zamlar ile enflasyon farkları düzenleniyor. Ancak kamu işçilerinin sözleşme başlangıç tarihleri farklı. Bazı işçilerin sözleşme başlangıçları ocak ayı olurken bazılarının temmuz.

Bu durum, enflasyondaki büyük iniş çıkışlar nedeniyle son yıllarda işçi ücretlerinde önemli dengesizliklere yol açtı. Bugün aynı işyerinde aynı işi yapan işçiler arasında büyük ücret farkları oluşmuş durumda. Bu farkların 20 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Seçim sonrasında enflasyonda artış da bekleniyor. Ücretlerdeki, enflasyon farklarından kaynaklanan bu dengesizlik iş barışını bozdu. İşçiler, sendikalarına da tepki gösteriyor.

PAZARDA YÜZDE 90

Bu sorunla ilgili önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay şu çağrıyı yaptı: “Çeyrek asırdır görmediğimiz bir sıkıntı söz konusu. TÜİK’e göre enflasyon yüzde 65 civarında. Pazara ve raflara baktığınız zaman yüzde 90’ların üzerinde. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da ocak ayına çeksinler.”

İktidar kabul ederse Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile işçi konfederasyonları arasında yeni bir düzenleme yapılacak.