DİSK’ten iktidara ‘emekli zammı’ tepkisi: Enflasyonun altında artış yapmak zulümdür

Yayınlanma: 16.01.2024 - 22:17

Güncelleme: 16.01.2024 - 22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

'EMEKLİYİ YOKSULLAŞTIRMAK ADALETSİZLİKTİR'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan Erdoğan'ın açıklamasına tepki geldi. Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kök aylığı 7500 TL altında olan emeklilere resmi enflasyonun bile çok altında artış yapmak zulümdür. Diğer emeklilere kimsenin inanmadığı enflasyon kadar zam vermek, 'Türkiye büyüyor' deyip emekliyi yoksullaştırmak adaletsizliktir. Emeklilikte insanca yaşamak haktır!"