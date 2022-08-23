Büyük ortaktan İstanbul Havalimanı açıklaması: 'Herhangi bir satışa karar versek dahi...'

23 Ağustos 2022 Salı, 14:25

Kolin İnşaat, Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş., Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013’te yüzde 20’şer hisse payları ile İstanbul Havalimanı projesinde ortak olmuşlardı. 2019 yılında ortaklardan Kolin İnşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz’e sattı. Limak Yatırım Holding ve Mapa İnşaat’ın ise hisselerini iki ay önce 28 Mart’ta diğer iki ortağa satmak için anlaşmaya vardıkları açıklamıştı. Limak ve Mapa İnşaat'ın hisse satışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda ortaklık yapısı yüzde 55 ile Kalyon, yüzde 45 ile Cengiz Holding şeklinde oluştu.



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı için kendileriyle görüşmek isteyen yatırımcıların olduğunu, ancak herhangi biriyle fiyat aşamasında olmadığını" söyledi.

Kalyoncu, İstanbul Havalimanı’nın 60 milyonu aşan yolcu sayısıyla salgın öncesi dönem trafiğini geride bıraktığını söyledi. Kalyoncu ayrıca, “Şu anda bir satış kararımız yok. Herhangi bir satışa karar versek dahi mevcut ortağımız ile birlikte, yüzde 50’nin altına kesinlikle düşmeyeceğiz” diye konuştu.

Kalyoncu, havalimanında gerek taksi süreleri gerekse bagaj alma süresi açısından Avrupa’nın çok önünde bir performans olduğunu, yıllık ortalama yüzde 8-10 arasında yolcu artışı öngördüklerini de aktardı.

"ŞİMDİ YAPILSA 12 MİLYAR DOLAR"

Yüksek girdi maliyetlerinin iş yapışı güçleştirdiğinin de altını çizen Kalyoncu, “İstanbul Havalimanı’nı 7 milyar dolara yaptık. Bu büyüklükte bir havaalanını 4 senede bitirdik. Bugün bu inşaatı yeniden yapmak istesek maliyet 12 milyar doların altında olmaz” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda diğer ortakların ayrılmasının ardından Kalyon Grubu’nun yüzde 55, Cengiz Holding’in yüzde 45 hissesi bulunuyor.

Kalyoncu, diğer ortakların ayrılışı esnasında ortaya çıkan satış bedelinin ticari sır olduğunu söylerken, hisse değerlenirken yatırım bedelinin güncellenmiş hali üzerinden hareket ettiklerini aktardı.