İstanbul Havalimanı'ndaki bir gofretin fiyatı sosyal medyanın gündemine oturdu
Havalimanlarındaki restoranlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken, bir yeni adım marketlerden geldi. İstanbul Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğrafta gofretin 56 TL'ye satılması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Çay, şeker, Türk kahvesi, tuz, içki grupları, sigara, yumurta ve akaryakıta gelen zamlar yurttaşın belini bükerken İstanbul Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğraf, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir sosyal medya kullanıcısının, havalimanının market bölümünde çektiği fotoğrafta yer alan gofretin fahiş fiyatı, Twitter'da tartışma konusu oldu.
56 TL'den satıldığı öne sürülen gofretin yaklaşık 15 kat pahalı olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Paylaşılan Tweet şöyle:
İstanbul Havalimanı’nda— ?????????????? ??ı?????? (@trinity__1923) July 28, 2022
Gofret 56 TL Su 28 TL..
Fiyatları Allah belirliyor demiştiniz,
Burayı işletenler ateist mi? pic.twitter.com/BhwydM68vV
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