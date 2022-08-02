İstanbul Havalimanı'nın yemek işi Sedat Peker’in gündeme getirdiği Engin Baltacı'ya verildi

02 Ağustos 2022 Salı, 18:00

İGA’nın iki ortağından biri olan Mehmet Cengiz ile yakın ilişkisi olan Engin Baltacı, Sedat Peker-Mehmet Cengiz polemiğinde Türkiye’nin gündemine gelmiş, rüşvet karşılığı Sedat Peker’i tahliye ettirdiği iddia edilmişti.

İYİ Partili Ali Kıdık, İstanbul Havalimanı’nın yemek işinin, Sedat Peker’in gündeme getirdiği eski DGM savcısı Engin Baltacı’ya verildiğini açıkladı.

Kıdık, söz konusu şirketin 10 bin kişiye yemek vermesi gerektiğini altını çizerken, "İş için Mehmet Cengiz’in 'Sus payı' ikramiyesi olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kıdık’ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Havalimanı @igairport yemek işi, Sedat Peker’in gündeme getirdiği DGM eski savcısı Engin Baltacı’ya verildi. Hiçbir Tesisi olmayan firmaya 10 bin kişiye her gün yemek dağıtması için verilen iş için Mehmet Cengiz’in “Sus payı” ikramiyesi olarak değerlendiriliyor."

İstanbul Havalimanı @igairport yemek işi, Sedat Peker’in gündeme getirdiği DGM eski savcısı Engin Baltacı’ya verildi. Hiçbir Tesisi olmayan firmaya 10 bin kişiye her gün yemek dağıtması için verilen iş için Mehmet Cengiz’in “Sus payı” ikramiyesi olarak değerlendiriliyor. — Ali KIDIK (@alikdk) August 2, 2022

Airport Haber’de yer alan habere göre; polis, jandarma, gümrük personeli ve DHMİ personeli dahil toplamda 10 bin kişiye yemek verilen İstanbul Havalimanı’nda her bir kişinin yediği yemeğin bedeli ortalama 50 TL civarında olduğu ifade ediliyor. Günlük 10 bin kişi için yaklaşık 500 bin TL’lik fatura İGA’ya kesiliyor ve bu rakam aylık 15 milyon lirayı aşıyor. 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren İGA ve kamu personelinin yemek işini üstlenen firmanın alelacele bir tabelayı da devraldığı tesisin girişine koyduğu öğrenildi.

SEDAT PEKER ENGİN BALTACI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker, Türkiye’nin “Mesut Yılmaz’ın Macaristan’a kumar oynamaya gittiği, orada dayak yediği” iddialarıyla çalkalandığı döneme ilişkin temmuz ayında Deli Çavuş hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunmuştu.

Peker paylaşımlarda, 5 milyon dolarlık şantaj olayının merkezinde eski DGM savcısı Engin Baltacı’nın bulunduğunu dile getirirken “Baltacı’nın organizasyonuyla serbest kaldığını” dile getirmişti. Peker iddiasına ilişkin “O dönem Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim” ifadelerini kullanmıştı.

Peker'in açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP); Sedat Peker, Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz, Peker ve Cengiz’in akrabası Zafer Salman ile dönemin DGM Başsavcısı Engin Baltacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.