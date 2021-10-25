Büyükelçi açıklamalarının ardından dolarda son durum
Dolar, Türkiye'nin yaşadığı diplomatik gerilimle gece Asya piyasalarında 9.85 ile yeni rekorunu kırdı. Yukarı yönlü baskı yaratan büyükelçi krizinde tansiyonu düşüren açıklamalar sonrası kurda gevşeme yaşandı.
Gezi ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunurken, ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçilikleri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayımlamıştı.
Açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
KURDA GEVŞEME YAŞANDI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanı Osman Kavala'nın devam eden tutukluluğu ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisi ile ilgili 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi yönündeki çağrısının ardından dolar/TL'de sığ işlemlerde 9,85 seviyesi görülürken, büyükelçiliklerden gelen Viyana Sözleşmesi vurgusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları olumlu karşıladığı yönündeki haber akışının ardından kurda 9,61 seviyesinin altı test edildi.
RİAYET ETMEYİ TEYİT ETTİ
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına dair yaptığı açıklamaya ilişkin, “bazı soruların yönetilmesi vesilesiyle” Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesi’ne riayet etmeyi teyit ettiğini açıkladı.
Benzer bir açıklama Kanada’nın Ankara Büyükelçiliği ile Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet’in Twitter hesapları üzerinden de paylaşıldı.
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