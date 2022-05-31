Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından Nebati'den 'büyüme' mesajı
TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Ocak - Şubat -Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek büyümesi yüzde 7.3 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklanan rakamların ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından büyüme rakamlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda büyüme rakamlarını değerlendiren Nebati "Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz" dedi.
Nebatinin paylaşımı şöyle:
"Ekonomimiz 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür. 2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir.
Ekonomimiz 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) May 31, 2022
2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir.
İlk çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,5 artışla on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür.
Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz."
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