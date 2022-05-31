Son dakika: TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı
TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Ocak - Şubat -Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek büyümesi yüzde 7.3 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) (Büyüme rakamları) verilerini açıkladı.
Ocak - Şubat -Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek büyümesi yüzde 7.3 olarak gerçekleşti.
Finans ve sigorta faaliyetleri 2022 yılı birinci çeyreğinde yüzde 24,2 arttı
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.
GSYH 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.
HANEHALKARININ TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2022 yılı birinci çeyreğinde yüzde 19,5 arttı
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0.9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılı birinci çeyreğinde yüzde 16,8, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.
İşgücü ödemeleri 2022 yılı birinci çeyreğinde yüzde 59,7 arttı
İşgücü ödemeleri, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 88,1 arttı.
İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 31,5 oldu
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6 oldu.
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