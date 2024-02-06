Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:52

Güncelleme: 06.02.2024 - 09:52

Emeklilerin beklediği en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ek zam yapılmasını öngören çalışma Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Vedat Işıkhan tarafından ise zamlı maaş farklarının ödeneceği tarih duyuruldu. Peki, Emekli maaş farkları yattı mı? Ek zamlı maaş farkı ne zaman yatırılacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

EK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliye ek zam maaş farklarının ödeneceği tarihler belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şu şekilde;

"Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti. Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.