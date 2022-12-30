Yemek yaparken işinize çok yarayacak 10 ipucu!

30 Aralık 2022 Cuma, 14:41

Küçük görünen bazı pratik bilgiler, mutfak için oldukça önemlidir. Yemek hazırlamak, dünyanın en keyifli işlerinden biridir. Ne kadar keyifli olsa da, bazen bilmediğimiz mutfak işlerini yaparken kendimizi zor durumda bulabiliriz. Mutfak işlerinizi kolaylaştıracak, yemeklerinizin lezzetini arttıracak ve daha kısa sürede daha güzel sofralar kurarken işinize yarayacak 10 ipucu…

1- Makarnalarınızın daha nefis bir lezzete sahip olması için, pişirme suyundan bir fincan ayırın ve sosu bu su ile hazırlayın.

2- Süt kaynatırken kabarmasını ve yapışmasını önlemek için kullanacağınız tencereyi önceden soğuk su çalkalayın.

3- Kızartma yaptıktan sonra kokmasını istemiyorsanız, bir kapta sirkeli su kaynatın.

4- Meyve salatası yaptığınızda, servis için daha vakit varsa meyvelerin kararmaması için üzerlerine limon dilimleri koyup, servis ederken alın.

5- Salçanın küflenmesini engellemek için her kullanımdan sonra üzerinde biraz sıvı yağ gezdirin.

6- Limon sertse, birkaç dakika ılık suda bekletin ya da elinizle ezip yumuşatın. Hem daha kolay kesilir hem de daha sulu olur.

7- Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırınca tencereye birkaç parça çiğ patates atın. Fazla tuzu, içine çeker.

8- Salatanızın lezzetli olmasını isterseniz, önce sirkeyi veya limonu tuzla karıştırıp dökün. En son zeytinyağını ekleyin.

9- Yoğurdun sulanmasını istemiyorsanız, yoğurt kabından yoğurdu tahta kaşık ile alın.

10- Pilavınızı tekrar ısıtırken, içine çok az su damlatın. Tazeliğini koruduğunu göreceksiniz.