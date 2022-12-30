Yemek sırasında su tüketimine dikkat: 'Sindirim sorunlarına neden oluyor'

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Yemek tüketiminin yanında içilen suyun birçok rahatsızlığın kaynağı olabileceğini söyleyen uzmanlar, sindirim sorunları ve enzimlerin azalmasına neden olarak vücuda daha az vitamin ve besin girmesine sebebiyet verdiğini kaydetti.

Yemekte tüketilen suyun mide hacminin artmasına da sebebiyet vererek bir sonraki öğün sırasında besin tüketiminin artmasını sağladığını ifade ede uzmanlar, suyun yemek sırasında tüketilmemesini öneriyor. Uzmanlar suyun yemeklerden 30 dakika önce tüketildiğinde ise faydalarının saymakla bitmediğini, bu durumun sindirimde oluşan problemleri, mide de oluşan reflü ve fazla kalori alımının önüne geçtiğini ifade etti.

"YEMEKLERDEN 30 DAKİKA ÖNCE SU TÜKETİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Su tüketimi konusuna dikkatli olunması gerektiğini belirten Diyetisyen Devran Turgay, “Yemekten 30 dakika önce, su tüketimi sindirim problemlerini, fazla kalori alımını, reflü oluşumunu ve mide hacminin artması gibi rahatsızlıkları önler. Aynı zamanda beyine uyarı götürdüğü için su sayesinde daha fazla besin tüketimini önlemiş oluruz.

Yemekle beraber su tüketiminde ise sindirim problemlerine ve mide hacminin artmasına sebebiyet verecektir. Bu yüzden bir sonraki öğünde daha fazla besin tüketilmesine sebebiyet verecektir. Bunların önüne geçebilmek için yemeklerden 30 dakika önce su tüketilmesi gerekmektedir. Bu tüketim ise kişinin kilosu ile doğrudan ilişkilidir, 60 kilo olan bir birey gün içerisinde ortalama olarak 2 litre bazında su tüketmesi gerekmektedir. Eğer kişi spor ve aktivite konusunda aktif ise daha fazla tüketimde söz konusu olabilir” dedi.



