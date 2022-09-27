Çalışanların yemek kartına uygulanan vergi istisnası nakit ödemede de geçerli olacak

27 Eylül 2022 Salı, 04:00

Hükümetin seçim öncesi açıkladığı destek paketine şimdi de yemek kartları girdi. Esnaf ve tüccarın yemek kartı şirketlerinin aldığı komisyondan yakınmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanların yemek ödemelerinin vergiden istisna tutulması için yemek kartı zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı. Çalışanlar ve yemek sanayicileri karardan memnun olurken aralarında yabancı şirketlerin bulunduğu yemek kartı şirketleri ise tedirgin.

Henüz detayları ortaya çıkmayan uygulama yaşama geçerse yaklaşık 5 milyon çalışana ödenen yemek parası kart olarak değil de ücretle birlikte nakit verilebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlayıp, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış olacağız” dedi. Erdoğan, ayrıca işverenlerin Nisan 2023 sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutacaklarını da açıkladı.

Sendika uzmanları ise yemek ücretiyle ilgili bu düzenlemenin ne anlama geldiğini şöyle yorumladı:

“Bu uygulama ile yemek ücreti bordroya eklenecek. İşçinin eline yemek parası ile birlikte daha fazla ücret geçmiş olacak. Ancak bunu zam olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü bu, yemek ücreti. Düzenleme, işverenlerin yemek ücretini kıdem tazminatına dahil etmeme uygulamasını da engelleyecek.”

ENFLASYONU ETKİLER

Yeni düzenleme büyük oranda özel sektör işçilerini etkileyecek. Çünkü kamu işçilerinin önemli bir bölümüne yemekhane hizmeti veriliyor. Yemek kartları, yemek dışında anlaşmalı olan yerlerdeki alışverişlerde de kullanılabiliyordu. İşçiler bazen alışverişlerini bu kartlarla yapabiliyorlardı. Bazı işçiler de yemek kartlarını “komisyon” karşılığı paraya çevirtebiliyorlardı. Buna da gerek kalmayacak.

Yeni uygulamayı değerlendiren Yemek Sanayicileri Federasyonu Hüseyin Bozdağ, yemek kartlarının marketlerde de harcanabildiğini hatırlatarak, “Böyle olunca insanlar öğle yemeğini geçiştirip bu kartlarla alışveriş yapıyorlardı. Şu anda yasal tutar 51 lira. Bu para ile dışarıda yemek yemek zor. Bizim gibi tabldot yemek veren yerler ancak bu maliyete 3-4 çeşit yemek verebiliyor. Dolayısıyla sektörümüzü canlandıracağını düşünüyoruz” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç ise, komisyon masrafının ortadan kalkacağını belirterek “Bu durum enflasyonla mücadeleye de pozitif yansıyacak. İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulmasını da isabetli bir karar olarak görüyoruz” dedi.

ANKARA İLE GÖRÜŞÜYORLAR

Yemek kartı sektöründe ise kaos hâkim. Sodexo, Multinet, Ederned, Ticket, Setcard gibi şirketlerin hâkim olduğu sektör Ankara ile görüşme halinde. Dikkat çekilen noktalar ise şunlar: “Yaklaşık 5 milyon çalışan nakit aldığı için para lokantalarda kullanılmayacak. Bu da 27 bin lokantada harcanan 3 milyar liralık aylık cironun başka yerlerde kullanılması demek. En az 1500 işletme küçülecek veya kapanacak. Yaklaşık 15 bin kişi işsiz kalması anlamına gelir. Piyasa da 25 yıldır faaliyet gösteren altı yemek kartı şirketinin kapanması ile de yaklaşık 2 bin 300 çalışan aynı durumu yaşayacaktır.”