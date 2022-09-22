Türk-iş: Gelir vergisi tekrar düzenlenmeli
Milyonlarca ücretli çalışanın vergi yükü ocak ayından bu yana katlanarak arttı. Vergi dilimlerinin düşük olması nedeniyle gelirinin önemli kısmı kesilen emekçiler düzenleme talep ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da gelir vergisinin tekrar düzenlenmesini istedi.
Vergi dilimlerinin düşük tutulması nedeniyle ücretli çalışanların maaşlarının yüzde 30'u kesintiler nedeniyle kayboluyor. Neredeyse işverenlerle aynı oranda vergi ödemek zorunda kalan emekçiler ise vergi dilimlerinin yükseltilmesini talep ediyor. Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay da gelir vergisinde düzenleme talep etti.
Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Çalışmaları Toplantısı"nın açılışında konuşan Atalay yaptığı açıklamada "Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret aralık ayında da verilmeli" dedi.
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