Türk-iş: Gelir vergisi tekrar düzenlenmeli

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:45

Vergi dilimlerinin düşük tutulması nedeniyle ücretli çalışanların maaşlarının yüzde 30'u kesintiler nedeniyle kayboluyor. Neredeyse işverenlerle aynı oranda vergi ödemek zorunda kalan emekçiler ise vergi dilimlerinin yükseltilmesini talep ediyor. Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay da gelir vergisinde düzenleme talep etti.

Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Çalışmaları Toplantısı"nın açılışında konuşan Atalay yaptığı açıklamada "Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret aralık ayında da verilmeli" dedi.