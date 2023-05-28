Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

Bunun son örneği yüksek hızlı trenden (YHT) geldi. YHT’de taşeron olarak çalışan İbrahim Küçük, trenin ön camını temizlerken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Bu nedenle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin önceki akşam İstanbul Söğütlüçeşme YHT istasyonunda düzenlediği eylemde konuşan İnşaat İş Örgütlenme Sorumlusu Deniz Giden, 21 yıllık AKP iktidarında en az 32 bin işçinin iş cinayetlerinde öldüğüne dikkat çekti.

Giden şöyle devam etti: “Taşeron firma işçileri düşük maaşlarla, iş güvencesinden yoksun ve iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırılıyor. Arkadaşımızın yaralanmasının temel nedeni bu taşeron çalıştırma koşullarıdır. Trenlerin temizliği elektrik olmayan tamir-bakım hatlarında ve otomatik yıkama ünitelerinde yapılması gerekir. Çalışırken ölmek istemiyoruz.”

(Şebnem Akman Balta)



"SORUMLULUK İŞVERENDE"

Türkiye’nin işçi ölümlerinde Avrupa birincisi olduğunu anımsatan TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta da, 6331 sayılı yasada uygulamaya geçmeyen tüm hükümlerin devreye alınması gerektiğine gerektiğine vurgu yaptı. İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı da olan Balta, “Yapılacak tüm düzenlemelerde işyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği’nin sağlanmasında asıl sorumluluğun işverende olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır” diye konuştu.