Erdoğan'dan 'ret' yanıtı alan Perinçek'ten bomba iddia: İnce, oyları bölmek için tavşan aday

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 22:29

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 22:39

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu.

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Perinçek, dikkat çeken ifadeler kullanarak İnce'nin Millet İttifakı'nın oylarını böldüğünü iddia etti.

'TAVŞAN ADAY'

Perinçek, "Muharrem İnce’yi, Tayyip Erdoğan karşı tarafın oylarını bölsün diye destekliyor. İnce oyları bölmek için tavşan aday" dedi.

İNCE'DEN JET YANIT

Perinçek'in açıklamalarının ardından İnce'den yanıt geldi. Sosyal medya hesbaından açıklama yapan nce, su ifadeleri kullandı:

"Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider."