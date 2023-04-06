Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı: 'Babam gibi ölmek istemedim'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:35

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 11:35

Fox TV 'de en çok izlenen haber bültenini sunan Fatih Portakal, ani bir kararla ekranlara veda etmişti. Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayın yaptığı 'Katarsis' programına konuk olan Portakal, Fox TV zamanlarına ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

Uzun bir aradan sonra Sözcü TV'yle anlaşarak geri dönen Portakal, İzmir'e yerleşmesine ilişkin, "Benim için her şey sağlık, giderken de öyleydi. Gitmek çok iyi geldi, 2.5 senedir doğaylayım mutluyum, son derece doğru bir karar verdim" dedi.

İSTİFAYA ZORLANDIĞI İDDİALARI...

İstifaya zorlandığına dair iddiaları yalanlayan Portakal, "Daha önce de bırakmıştım. Düşünsene haber sunuyorsun 1 saat sonra birisi seni arıyor, Cumhurbaşkanı senin hakkında konuştu bilgin olsun veya yayın yapıyorsun öğrenmişsin RTÜK'ten dosyan gidecekmiş... Yılgınlıklar oldu, düşünsene koskoca ülkenin cumhurbaşkanı gidiyor meydanda 'Patlatırlar enseni' diyor. Bunlar kolay şeyler mi? Cumhurbaşkanı kim ben kimim? Bunlar insanın içinde tortu bırakıyor" dedi.

"O ŞEKİLDE ÖLMEK İSTEMİYORUM..."

Portakal, uzun yıllar korumayla dolaştığını da açıklayarak, "Valilik korumasıyla geziyorum bunların hepsi üst üste geliyor. TL bu tarafta dursun ben gideceğim diyorsun. Ben babamın ölümünü gördüm o şekilde ölmek istemiyorum, stresten uzak huzurlu olmak istiyorum" dedi.

"SOSYAL DEMOKRAT BİR ADAMIM"

Sosyal yaşantısına ilişkin konuşan ünlü sunucu, "Sıkıcı, işten eve evden işe. Telefonla konuşurken bile korkuyorsun. Ulan başıma bir şey gelir mi diye düşünüyorsun, benim gibi adam devletten tabanca aldı. Ortamın gerildiği zamanlarda çantama alırım, belime takarım hiç kullanmadım ama buna gerek var mı? Ben sosyal demokrat bir adamım. Çok politize olduğumuz için yönetim zihniyetine karşıyım. Çünkü ben artık ideolojilerin tükendiğini düşünüyorum. Vicdanlı haber yapıyorum" ifadelerini kullandı.



