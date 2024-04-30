Çalışma Meclisi beş yıl aradan sonra toplanırken konfederasyonlara 10’ar dakika süre verildi: Sorun çok, zaman yok

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Son 5 yıldır toplanmayan Çalışma Meclisi dün toplandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın paneliyle açılan ve 2 gün sürecek olan meclisin ilk gününde işçi ve memur konfederasyonları başkanlarına yalnızca 10’ar dakikalık konuşma süresi verildi. Başkanlar emekçinin tüm sorunlarını bu 10 dakikada anlatmaya çalıştı.

“Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği” konulu mecliste Işıkhan’ın yaptığı panele Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Büyüksimitci ile TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar katıldı.

MALİYE'YE TEPKİ

Ekonomide kötü yönetimin bedelini işçi, memur ve emeklilerin ödediğini, kamu sözleşmesinin “yerle bir olduğunu” söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yetki davalarının 7 yıl sürdüğüne işaret ederek “7 yıl sonra ne iş kalıyor ne sendika” dedi. Bakan Vedat Işıkhan’ın her yeri ziyaret ettiğini ancak DİSK’in “kapısını çalmadığını” belirten DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise 1 Mayıs’ta Taksim vurgusu yaptı. Çerkezoğlu, önümüzdeki dönemin “emeğin yüzyılı” olmasını istedi.

Toplusözleşmelerin uygulanmadığına işaret eden Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise “Maliye’nin iki dudağı arasındaysa, Maliye’nin keyfine göre yapılacaksa sözleşmenin ne anlamı var?” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun da katılımcılıktan uzak olduğunu söyleyen Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, buradan sağlıklı karar çıkmayacağını belirterek “Kurumuş söğütten düdük olmaz” dedi.

İŞVEREN 'ESNEKLİK' İSTEDİ

Memurun grev hakkı bulunmadığına vurgu yapan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise emekliliğin hayale dönüştüğünü hatırlattı. Kırsalda genç kalmadığını söyleyen TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar da “Afganlar olmasa hayvancılıkta, küçükbaş hayvancılıkta yokuz” dedi. Bayraktar, çiftçinin prim ödeme gün sayısının 7 bin 200’e indirilmesini talep etti ve “Bu maliye bakanını nasıl ikna edeceğiz o da ayrı konu” dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Büyüksimitci ise esnek çalışma ve “güvenceli esnekliğin” geliştirilmesi gerektiğini söyledi.