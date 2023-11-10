Yayınlanma: 10.11.2023 - 22:28

Güncelleme: 10.11.2023 - 22:28

Çalışma saatleri konusu, sosyal medyada ve gündelik konuşmalarda sıkça yer bulan bir konu haline geldi. Memurların çalışma saatlerinin değişip değişmeyeceği ise merak konusu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaklaşık 4 ay önce yaptığı açıklama ve Orta Vadeli Program'daki maddeler, bu konudaki soruları beraberinde getirdi. Peki, çalışma saatleri değiştirilecek mi? Haftalık çalışma saati düşürülüyor mu?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, memurların çalışma saatleri kısalacak ve 09.00'da başlayıp 15.30'da sona erecek. Ancak, bu iddiaların kaynağı eski Bakan Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalar ve Orta Vadeli Program'daki belirsiz maddeler.

BAKAN BİLGİNİN AÇIKLAMASI NEDİR?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada çalışma saatlerinin değişmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bilgin, "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi." şeklinde konuştu.

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, Bakan Bilgin'in bu konudaki vurgusu ve Orta Vadeli Program'daki belirsiz maddeler, çalışma saatlerinde değişiklik olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.