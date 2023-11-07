'Dur' ihtarına uymadı, polis memuruna çarpıp kaçtı!

Trabzon'da 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:48
'Dur' ihtarına uymadı, polis memuruna çarpıp kaçtı!
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Karadeniz Sahil Yolu'nun 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkiinde, 61 AED 072 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Motosikletli polis timi, şüphelinin aracını bir süre takip ederek durdurmaya çalıştı. Motosikletten inen polis memuru E.K.'ye çarpan sürücü, daha sonra 61 AES 550 plakalı otomobile de çarparak kaçtı.

EKİP ARKADAŞI ELİNİ BIRAKMADI!

Bacağından yaralanan polis memuru, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan ekip arkadaşının, yaralı polis memurunun elini hastaneye sevk edilene kadar bırakmadığı görüldü.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Zanlıyı yakalamak için harekete geçen polisler, şüphelinin aracının Kemerkaya Mahallesi'nde yol kenarına bırakıldığını belirledi.

Yaya olarak bölgedeki bir restorana gittiği tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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