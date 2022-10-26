Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Göçmenlerin iş gücüne katılımı sağlanmalı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türk Kızılay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliğinde gerçekleştirilen ‘İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi'nin açılış toplantısında konuştu.

'ONLARA EL UZATACAK İMKAN LAZIM'

Suriyeliler gibi, ülkelerindeki savaştan kaçarak sığındıkları bir ülkede hayatta kalma mücadelesi verenlerin anlaşılması gerektiğini ifade eden Bilgin, "Sosyal yardımlarla hayatta kalmayı başarmak, başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım. O imkan, onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu ve benzeri projeler çok değerli" diye konuştu.

'BAŞLI BAŞINA SOSYAL PROBLEM'

Suriye ve Irak'tan göçlerin, bölgede yaşanan bütün savaş ve istikrarsızlıkların insani maliyetinin Türkiye'ye yüklendiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti: "Türkiye'de bu ülkelerden gelen yaklaşık 4-5 milyon civarında insan bulunmaktadır. Bu, başlı başına bir sosyal problemdir ama Türkiye bunu yönetiyor. Yardımlara bağımlılığı da düşündüğümüzde, iş yapacakların bütün potansiyellerinin köreldiği bir tablo ortaya çıkıyor. Elbette yardımlar devam etmeli ama özellikle gençler başta olmak üzere çalışabilir olanların iş gücüne katılımı fevkalade önemli. Bunun yanında yarın ülkelerine döndükleri zaman meslek sahibi olacaklar. Bir işin yapım sürecinde yer aldıkları için o işin nasıl yapılacağını bilecekler."