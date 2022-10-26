Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Göçmenlerin iş gücüne katılımı sağlanmalı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'de yaşayan, göç etmek zorunda kalan insanlar üretim sürecine katılırsa büyümeye de katkı sağlar" dedi. Bilgin, mültecilerin aynı zamanda nitelikli emek haline dönüştürülmesi gerektiğini de vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türk Kızılay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliğinde gerçekleştirilen ‘İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi'nin açılış toplantısında konuştu.
'ONLARA EL UZATACAK İMKAN LAZIM'
Suriyeliler gibi, ülkelerindeki savaştan kaçarak sığındıkları bir ülkede hayatta kalma mücadelesi verenlerin anlaşılması gerektiğini ifade eden Bilgin, "Sosyal yardımlarla hayatta kalmayı başarmak, başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım. O imkan, onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu ve benzeri projeler çok değerli" diye konuştu.
'BAŞLI BAŞINA SOSYAL PROBLEM'
Suriye ve Irak'tan göçlerin, bölgede yaşanan bütün savaş ve istikrarsızlıkların insani maliyetinin Türkiye'ye yüklendiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti: "Türkiye'de bu ülkelerden gelen yaklaşık 4-5 milyon civarında insan bulunmaktadır. Bu, başlı başına bir sosyal problemdir ama Türkiye bunu yönetiyor. Yardımlara bağımlılığı da düşündüğümüzde, iş yapacakların bütün potansiyellerinin köreldiği bir tablo ortaya çıkıyor. Elbette yardımlar devam etmeli ama özellikle gençler başta olmak üzere çalışabilir olanların iş gücüne katılımı fevkalade önemli. Bunun yanında yarın ülkelerine döndükleri zaman meslek sahibi olacaklar. Bir işin yapım sürecinde yer aldıkları için o işin nasıl yapılacağını bilecekler."
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Projeler 500 milyar TL yuttu
- 'O senin kapasite problemin'
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti