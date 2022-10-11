Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

11 Ekim 2022 Salı, 12:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını belirterek, "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek komisyon tarafından belirlenecek" dedi.

"RAKAMLARIN HİÇBİRİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Asgari ücretle ilgili ortaya atılan rakamlara tepki gösteren Bilgin enflasyon rakamlarına işaret ederek şunları söyledi:

"Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz."

Bakan Bilgin, gelir vergisi düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini, bu konuda çalışmanın devam ettiğini söyledi.

Asgari ücret halen net 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.