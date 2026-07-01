Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Emekli ve asgari ücretliye sefalet dayatılıyor

Türkiye, 3 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Memur, en düşük memur emeklisi ve tüm emekli aylıklarının bu veriler doğrultusunda zamlanmasına sayılı günler kalırken, milyonlarca asgari ücretli için temmuz ayında bir "kara kış" yaşanıyor. Enflasyon karşısında eriyen maaşlara rağmen, AKP hükümetinin gündeminde asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılması seçeneği bulunmuyor. Alım gücü dibe vuran çalışanlar ve emekliler, yüksek enflasyon ile açlık sınırında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

2026 YILI ASGARİ ÜCRETİ SENDİKASIZ BELİRLENMİŞTİ

Milyonları ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretinin belirlenme süreci, yalnızca ekonomik bir pazarlık değil, aynı zamanda çalışma hayatındaki antidemokratik yönetim anlayışının ve temsil krizinin öne çıktığı bir dönem oldu. Aralık 2025'te toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi sınıfının en büyük temsilcisi olan TÜRK-İŞ'in boykotu ve yapısal itirazları gölgesinde çalışmalarını sürdürmüştü.

TÜRK-İŞ, 12 Aralık 2025'te sert bir açıklama yaparak komisyon yapısı "adil ve demokratik" hale getirilene kadar toplantılara katılmayacağını ilan etmiş; HAK-İŞ de mevcut yapının işçileri karar süreçlerinde tamamen etkisiz bıraktığını savunarak benzer bir protesto tutumu sergilemişti.

DAHA İLK GÜN AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Sendikaların masayı terk etmesiyle tek taraflı sürdürülen toplantıların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 23 Aralık 2025'te açıklanan 2026 yılı asgari ücreti brüt 33 bin 30 TL, net ise 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Bir önceki yıla göre yapılan yüzde 27’lik bu artış, daha işçinin cebine girmeden açlık sınırının altında kalmıştı.

Nitekim TÜRK-İŞ verilerine göre, tam da zammın açıklandığı Aralık 2025 döneminde dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 30 bin 143 TL'ye yükselmişti. Aynı dönemde yoksulluk sınırı 98 bin 188 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 39 bin 123 TL olarak açıklanmıştı. Böylece AKP hükümeti, milyonlarca işçiye daha yılın başında açlık sınırının tam 2 bin 68 TL altında bir ücreti reva görmüştü.

EMEKLİ VE İŞÇİ 5 GRAM BİLE ALAMIYOR

Geçim derdi her geçen gün derinleşirken, piyasalardaki fiyat artışları dar gelirlinin belini bükmeye devam ediyor. Son 7 ayın en düşük seviyesinde bulunan gram altın dahi bugün 5 bin 958 lira seviyesinde seyrederken, yurttaşın maaşı altın karşısında adeta kuşa döndü. Bugün 20 bin TL alan en düşük emekli maaşlı bir yurttaş, bir aylık maaşıyla 4 adet gram altın bile satın alamıyor. Aynı şekilde, 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücretle geçinmeye çalışan bir emekçi ise tüm maaşıyla 5 gram altın alamayacak noktaya gerilemiş durumda.

YOKSULLUK SINIRI MAAŞLARI KATLADI

TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun haziran 2026 dönemine ilişkin paylaştığı son 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının sonuçları, ülkedeki ekonomik yıkımın boyutunu bir kez daha tescilledi. Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı haziran ayında 116 bin 478,40 TL gibi devasa bir seviyeye ulaştı. Bekâr bir çalışanın aylık tek başına yaşam maliyeti ise 46 bin 248,50 TL seviyesine fırladı.

Bu verilere göre;

Yoksulluk sınırı, en düşük emekli aylığı alan bir yurttaşın maaşının neredeyse 6 katına , asgari ücretli bir yurttaşın maaşının ise 4 katının üstüne çıktı.

, asgari ücretli bir yurttaşın maaşının ise üstüne çıktı. 46 bin 248,50 TL olan bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti, en düşük emekli maaşının 2 katını, net asgari ücretin ise 1,5 katını aşmış durumda.

5 AYDA MAAŞLAR NE KADAR BUHARLAŞTI?

TÜİK’in resmi verileri bile gizlenemeyen erimeyi gözler önüne seriyor. 2026 yılının açıklanan ilk 5 ayında hesaplanan kümülatif enflasyon yüzde 16,59 seviyesinde bulunuyor. Bu resmi veri baz alındığında dahi;

En düşük emekli maaşı olan 20 bin TL, enflasyon sebebiyle 5 ayda tam 3 bin 318 lira eriyerek alım gücü bakımından fiilen 16 bin 682 TL seviyesine kadar geriledi.

28 bin 75 TL olan asgari ücret ise ocak ayından bu yana 4 bin 658 lira buharlaşarak fiili alım gücü olarak 23 bin 417 TL seviyesine düştü.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE SEFALET DAYATILIYOR

3 Temmuz'da TÜİK'in verileri açıklamasıyla beraber, en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla birlikte 23 bin 800 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yapılacak olan bu tahmini ortalama 3 bin 800 TL'lik zam, emeklinin yıl içindeki açlık ve yoksulluk sınırı karşısındaki devasa kayıplarını telafi etmekten fersah fersah uzak kalacak. Mevcut hesaplamalara göre, en düşük memur maaşı şimdiden 69 bin 570 TL seviyesini garanti altına almış durumda. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı verisiyle birlikte bu tutarın 70 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Buna karşın, asgari ücretli yurttaşların durumu daha da vahim. Maaşları her ay düzenli olarak erimeye devam eden milyonlarca işçi, AKP iktidarından herhangi bir ara zam müdahalesi gelmediği için kaderine terk edilmiş durumda. Buharlaşan maaşlarıyla temmuz ayını pas geçmek zorunda kalan asgari ücretliler, insanca bir yaşam ücreti talebi için açlık sınırının çok altındaki ücretlerle 2026 yılının aralık ayını beklemeye mahkûm edilecek.